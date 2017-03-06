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亚洲 | 2017年 3月 6日 星期一 08:46 BJT

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周反弹，CFETS指数升至94.28

路透上海3月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.47%至94.28，较2014年底则仍下跌5.72%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为95.62和96.11，较前周分别上涨0.54%和上涨0.29%，较2014年底则分别下跌4.38%和下跌3.89%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期跌0.38%，而美元指数则上涨0.45%，因市场对美联储升息预期持续上升，推升美元多头人气；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌10.06%，而美元指数则累计上涨12.48%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn" (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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