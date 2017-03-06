中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周反弹，CFETS指数升至94.28

印尼社会：雅加达发生疑似自杀炸弹攻击，总统呼吁民众冷静
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透上海3月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.47%至94.28，较2014年底则仍下跌5.72%。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为95.62和96.11，较前周分别上涨0.54%和上涨0.29%，较2014年底则分别下跌4.38%和下跌3.89%。
上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。
上周人民币兑美元即期跌0.38%，而美元指数则上涨0.45%，因市场对美联储升息预期持续上升，推升美元多头人气；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌10.06%，而美元指数则累计上涨12.48%。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn" (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
* 10年公债106/4殖利率收跌至逾月低位 * 银行流动性充足且台债筹码少 * 五年期106/5殖利率明日区间料在0.71-0.75% 路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四收跌至逾一个月 低点。交易员表示，美债收益率仍在低档，加以台债续拥资金多、筹码少的优势令殖利率收 跌。至于首日上场的106/4R期公债殖利率收盘亦跌破先前1.05%的关卡。 他们指出，美国联邦储备理事会虽提及宽松政策将撤收，但会是缓和的节奏，且各方认 为6月美国虽会升息，但美债殖利率一直处于低点，可见美债殖利率逢利空不弹。此外，台 湾银行间超额准备一直很多，更突显台债资金多、筹码少的优势。 〞事实点出来是：银行烂头寸蛮多的，而且近期标售的公司债利率一直往下追，〞一位 大型证券商交易员说。 拆款中心先前公布的数据显示，银行体系共69家主要银行4月提存期累计超额准 备为1兆(万亿)4,531亿台币。 该交易员也表示，尤其是五年公债因风险较低，有养券收益，又是目前盘面上流动性最 好
路透悉尼5月25日 - 评级机构穆迪周四称，新西兰强劲的财政状况将有助于降低该国债务，降至远低于多数Aaa评级国家的水平。