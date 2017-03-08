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亚洲 | 2017年 3月 8日 星期三 09:26 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至93.90

    路透上海3月8日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周三较上日微跌0.10%至93.90；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微跌至95.18
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.98%，SDR篮子指数升0.24%，BIS指数跌1.10%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
    
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间价  较上日升贬点
                                      数
 人民币                       6.9032           -75
 欧元                         7.2929             4
 日圆                         6.0571             7
 港元                         0.8891          -9.5
 英镑                         8.4225           218
 澳元                         5.2396           -34
 新加坡元                     4.8919           -52
 林吉特                       0.6431           6.5
 泰铢                         5.0861            57
 韩元                         166.43           -98
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.11，较上日微升0.09%；RXY全球在岸人民币指数报94.86，微升0.12
%；RXY参考离岸人民币指数报95.24，微升0.08%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报95，微升0.11%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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