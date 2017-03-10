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亚洲 | 2017年 3月 10日 星期五 09:24 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数升至94.23

    路透上海3月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周五较上日升0.21%至94.23；SDR篮子指数微跌至95.67，BIS篮子指数升至95.51。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.63%，SDR篮子指数升0.18%，BIS指数跌0.76%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币  今日中间  较上日升贬点
                        价        数
 人民币                   6.9123             2
 欧元                     7.3133          -248
 日圆                     6.0042           394
 港元                     0.8901            -1
 英镑                     8.4023           180
 澳元                      5.189           163
 新加坡元                 4.8635           138
 林吉特                   0.6437          12.7
 泰铢                     5.1219           179
 韩元                     167.66           102
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.3，较上日微跌0.07%；RXY全球在岸人民币指数报95.14，微升0.05%
；RXY参考离岸人民币指数报95.47，微跌0.07%；RXY参考在岸人民币指数
报95.18，微升0.04%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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