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亚洲 | 2017年 3月 13日 星期一 09:26 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数跌至94.04

    路透上海3月13日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周一较上日跌0.20%至94.04；SDR篮子指数微跌至95.52，BIS篮子指数跌至95.27。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.83%，SDR篮子指数升0.02%，BIS指数跌1.01%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币       今日中间   较上日升贬点
                             价         数
 人民币                         6.8988            135
 欧元                           7.3671           -538
 日圆                           6.0087            -45
 港元                           0.8885           15.9
 英镑                           8.3939             84
 澳元                           5.2019           -129
 新加坡元                       4.8865           -230
 林吉特                         0.6436           -0.8
 泰铢                           5.1146            -73
 韩元                           166.89            -77
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.22，较上日微跌0.11%；RXY全球在岸人民币指数报94.7，跌0.32%；
RXY参考离岸人民币指数报95.33，微跌0.07%；RXY参考在岸人民币指数报
94.81，跌0.27%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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