中国汇市：人民币早盘略升，美指弱而中间价稳致CFETS指数再创新低

* 人民币早盘略升，中间价则回落至6.90元附近

* 客盘仍略偏购汇，大行继续适度提供美元流动性

* 人民币汇率CFETS指数再创新低

* 短期汇价料维持区间运行

路透上海3月20日 - 人民币兑美元即期周一早盘略上行，中间价则回落至6.90元附近。交易员称，市场对美联储后续加息频率感到失望，短期美元指数料仍将较弱；但在岸客盘依旧略偏购汇，大行亦继续适度提供美元流动性，确保人民币兑美元维持在区间内运行。

他们并表示，近期美指走弱而人民币中间价持稳，令人民币汇率CFETS指数跌破去年8月以来的波动区间再创新低，甚至有进一步下跌的迹象，和去年同期走势较为类似。因市场预期较为平稳，不管是离岸还是在岸的较长期限美元/人民币期权隐含波动率均持续下滑。

“现在缺少一种动起来的契机，在此之前，大家还是偏区间操作的吧，当然客盘还是略偏购汇的。”一中资行交易员称。

北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.9041元，上日收报6.9085元，夜盘终报6.903元。今日人民币兑美元中间价报6.8998元，上日为6.8873元。人民币兑美元即期成交额为69.17亿美元，上日半日为76.62亿美元。

据路透稍早测算，外汇交易中心(CFETS)人民币汇率指数周一较上日跌0.31%至93.03，再创该数据公布来新低。在岸美元/人民币一年期期权隐含波动率跌破4%，处于一年多的波动区间底部；而离岸美元/人民币一年期期权隐含波动率下探至5.35%附近，创近一年半新低。

全球汇市方面，美元周一在亚洲交易时段逐渐败退，美联储上周给出的利率指引没有很多人原先预计的那般强硬，多头依然在消化失望情绪。政治面再度成为焦点，法国总统大选第一场候选人电视辩论会将在周一稍晚登场。

“在下次明显暗示美联储升息前可能会有两个月的空窗期，其间足够的时间差不致立刻 损及有利风险和利差交易的环境，”德意志外汇主管Alan Ruskin表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.11元, 上日尾盘为7.0985元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8899元, 与在岸即期价差倒挂142点，上一交易日尾盘报6.886元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9041，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4294、6.1349和8.5519。