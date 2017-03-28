中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，偏弱美指拉低CFETS指数至记录新低

* 人民币早盘随中间价小幅调整

* 月末客盘购汇需求仍相对较多

* 美指疲弱缓解人民币贬值压力

* CFETS指数创出记录新低

* 美元指数续调空间或相对有限

路透上海3月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价小幅调整，暂时脱离一个月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。

他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继续回落，并创出记录新低，若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续；但美国经济基本面仍相对较好，预计美元指数续调空间将相对有限。

“今天（美元兑人民币）中间价有点高的，加上上头给的流动性不太及时，所以上了一点，买（美元）的还是相对较多的。”一外资行交易员称。

北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.8832元,上日收报6.8764元，夜盘终报6.8767元。今日人民币兑美元中间价报6.8782元，上日为6.8701元。人民币兑美元即期成交额为112.95亿美元，上日半日为100.71亿美元。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该指数以来的新低。

全球汇市方面，美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。

瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退，“但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的中期选举，因此美元也不太可能持续单边下跌。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0645元, 上日尾盘为7.0525元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8628元, 与在岸即期价差倒挂204点，上一交易日尾盘报6.8564元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8846，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4768、6.2223和8.6508。