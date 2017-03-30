版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 09:49 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续反弹，CFETS指数微升至92.81

    路透上海3月30日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日微升0.09%至92.81；SDR篮子指数微升至94.92，BIS篮子指数微升至93.89
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.13%，SDR篮子指数跌0.60%，BIS指数跌2.44%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。    
    
 CFETS篮子部分主要货   今日中间价  较上日升贬点
 币                                数
 人民币                    6.8889             26
 欧元                      7.4122            425
 日圆                      6.1996             55
 港元                      0.8867              5
 英镑                      8.5712             37
 澳元                      5.2835           -138
 新加坡元<SGDCNY=PBOC      4.9387            -65
 >                                 
 林吉特                    0.6394            7.2
 泰铢                      4.9987             -8
 韩元                      161.64             -5
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.18，较上日微升0.03%；RXY全球在岸人民币指数报93.74，微升0.05
%；RXY参考离岸人民币指数报94.52，微升0.04%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报94.08，微升0.05%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐