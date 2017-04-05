中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数微升至92.93

基金观点：预料再有机构调降中国评级，惟对债券通影响不大--柏瑞投资
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为94.04和95.03，较前周分别下跌0.49%和下跌0.12%，较2014年底则分别下跌5.96%和下跌4.97%。
上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。
外汇交易中心周三最新公布，3月CFETS人民币汇率指数较上月末贬值0.97%；参考BIS货币篮子、SDR货币篮子指数较上月末分别贬值1.11%和贬值0.79%。
上周人民币兑美元即期跌0.06%，而美元指数上涨0.73%，因美国公布的经济数据大致较好，另市场对美联储今年升息数次的预期保持完整；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌9.98%，而美元指数则累计上涨11.17%。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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