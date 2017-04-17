中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两跌一升，CFETS指数微跌至93.18

台湾经济指标预测--5月24日至8月21日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/24 1620 M2年增率 4月 -- +3.64% 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26
路透上海4月17日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(14日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.04%至93.18，较2014年底则仍下跌6.82%。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为94.16和95.27，较前周分别下跌0.07%和上涨0.18%，较2014年底则分别下跌5.84%和下跌4.73%。
上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。
上周人民币兑美元即期涨0.18%，而美元指数下跌0.61%，因上周美国总统特朗普称美元“太强”，而地缘局势紧张也提升市场避险情绪，另外市场依然质疑特朗普刺激政策执行情况，引美指多头平仓了结；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌9.92%，而美元指数则累计上涨11.40%。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/24 1620 M2年增率 4月 -- +3.64% 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26
路透台北5月24日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,062亿台币。 --公债付息：101乙2期5息共3.75亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)2,419.8亿台币： 5/25 10,404亿台币 5/26 3,980亿台币 5/29 2亿台币 5/30 214亿台币 5/31 3,463.
* 整体资金仍多，拆款利率持平 * 外资虽呈净汇入，外银却缺钱 * 票券商缺口小，短票利率不变 * RP市场多缺不一，利率则持平 记者 罗两莎 路透台北5月23日 - 台湾银行间短率周二大致持平；资金调度人员表示，今天市场资金 相当充裕，拆款以到期续拆为主，但部分外商银行较缺钱，反向自本土银行拆入资金，但以 隔拆为主。 他们指出，昨天外资虽大举涌入，按理外银应该不缺钱，但今天外银不仅未拆出，而是 反向拆入；且接下来即是端午节长假，部分银行操作趋保守，资金落点甚至安排在节前到期 。 〞月底还有缴税因素，有些银行不丢长钱，只做到端午节前。〞一大型银行资调人员说 。 另一大型银行资调人员则说，今天整体资金尚属充裕，没有很紧张，利率持平于上日水 准，对票券商跨月(14天期)利率在0.33%，对银行则在0.28-0.31%。 〞今天外商有点缺，有新增的需求出来，但都是只做隔拆。〞前述大型银行资调人员说 。 票券商方面，资调人员均指出，今天缺口不大，拆款都