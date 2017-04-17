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亚洲 | 2017年 4月 17日 星期一 09:27 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均微跌，CFETS指数微跌至93.12

    路透上海4月17日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周一较上日微跌0.07%至93.12；SDR篮子指数微跌至95.22，BIS篮子指数微跌至94.05
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.80%，SDR篮子指数跌0.30%，BIS指数跌2.27%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间  较上日升贬点
                          价        数
 人民币                     6.8785           -45
 欧元                       7.3025            78
 日圆                       6.3491          -355
 港元                       0.8849            -6
 英镑                       8.6266          -111
 澳元                       5.2193           -74
 新加坡元                   4.9309           -36
 林吉特                     0.6381          -0.1
 泰铢                       4.9839           -39
 韩元                       165.11            35
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.22，较上日微升0.02%；RXY全球在岸人民币指数报93.94，微跌0.09
%；RXY参考离岸人民币指数报94.34，微跌0.06%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报94.05，微跌0.18%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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