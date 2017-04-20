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亚洲 | 2017年 4月 20日 星期四 09:27 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一平，CFETS指数微跌至93.04

    路透上海4月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日微跌0.05%至93.04；SDR篮子指数微跌至94.72，BIS篮子指数持平于93.99
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.89%，SDR篮子指数跌0.82%，BIS指数跌2.34%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
    
 CFETS篮子部分主要货   今日中间价   较上日升贬点
 币                                 数
 人民币                     6.8792          -128
 欧元                       7.3782           -60
 日圆                       6.3295             2
 港元                       0.8849           -16
 英镑                       8.8071           206
 澳元                       5.1648           247
 新加坡元<SGDCNY=PBOC       4.9268           -34
 >                                  
 林吉特                     0.6368         -32.7
 泰铢                         4.99           -48
 韩元                       165.79            -7
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.15，较上日微升0.12%；RXY全球在岸人民币指数报93.91，微升0.11
%；RXY参考离岸人民币指数报94.18，微升0.1%；RXY参考在岸人民币指数
报93.93，微升0.09%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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