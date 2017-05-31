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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 09:29 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至92.39

    路透北京5月31日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较
上周五微升0.15%至92.39；SDR篮子指数微升至93.72，BIS篮子指数微升至93.32。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.57%，SDR篮子指数跌1.86%，BIS指数跌3.04%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。

 CFETS篮子部分主要货  今日中间   较上日升贬点数
 币                   价         
 人民币                  6.8633              65
 欧元                     7.676             281
 日圆                    6.1995            -468
 港元                    0.8808             9.6
 英镑                    8.7985             872
 澳元                     5.126             -13
 新加坡元<SGDCNY=PBO      4.955              38
 C>                              
 林吉特                  0.6228             9.5
 泰铢                    4.9702              25
 韩元                    163.75              82
        
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报93.94
，较上日微跌0.16%；RXY全球在岸人民币指数报93.35，微跌0.14%；RXY参考离岸人民币指数
报94.17，微跌0.14%；RXY参考在岸人民币指数报93.47，微跌0.12%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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