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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 09:33 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数升至92.96

    路透北京6月1日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较
上日微升0.61%至92.96；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.83。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.97%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.50%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
    
 CFETS篮子部分主要   今日中间   较上日升贬点
 货币                价         数
 人民币                  6.809            543
 欧元                   7.6658            102
 日圆                   6.1526            469
 港元                   0.8739           68.4
 英镑                     8.77            285
 澳元                   5.0618            642
 新加坡元<SGDCNY=PB     4.9242            308
 OC>                            
 林吉特<CNYMYR=PBOC     0.6285             57
 >                              
 泰铢                   4.9969            267
 韩元                   164.39             64
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报94.69
，较上日微升0.05%；RXY全球在岸人民币指数报93.74，微升0.06%；RXY参考离岸人民币指数
报94.96，微升0.02%；RXY参考在岸人民币指数报93.94，微升0.03%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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