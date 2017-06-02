中国汇市：路透测算的人民币汇率指数连四日反弹，CFETS指数升至93.16

路透北京6月2日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较 上日微升0.22%至93.16；SDR篮子指数微升至94.4，BIS篮子指数微升至94.06。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.76%，SDR篮子指数跌1.15%，BIS指数跌2.27%。2016年全年CFET S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货 今日中间价 较上日升贬点 币 数 人民币 6.807 20 欧元 7.6368 290 日圆 6.1103 423 港元 0.8737 2.6 英镑 8.7733 -33 澳元 5.0247 371 新加坡元<SGDCNY=PBO 4.9111 131 C> 林吉特 0.6297 11.6 泰铢 5.0156 187 韩元 164.75 36 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币 网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币 权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报94.93 ，较上日微升0.04%；RXY全球在岸人民币指数报94.14，微升0.04%；RXY参考离岸人民币指数 报95.15，微升0.07%；RXY参考在岸人民币指数报94.3，微升0.07%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主 要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)