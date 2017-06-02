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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 09:51 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数连四日反弹，CFETS指数升至93.16

    路透北京6月2日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较
上日微升0.22%至93.16；SDR篮子指数微升至94.4，BIS篮子指数微升至94.06。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.76%，SDR篮子指数跌1.15%，BIS指数跌2.27%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。

 CFETS篮子部分主要货  今日中间价   较上日升贬点
 币                                数
 人民币                     6.807             20
 欧元                      7.6368            290
 日圆                      6.1103            423
 港元                      0.8737            2.6
 英镑                      8.7733            -33
 澳元                      5.0247            371
 新加坡元<SGDCNY=PBO       4.9111            131
 C>                                
 林吉特                    0.6297           11.6
 泰铢                      5.0156            187
 韩元                      164.75             36
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报94.93
，较上日微升0.04%；RXY全球在岸人民币指数报94.14，微升0.04%；RXY参考离岸人民币指数
报95.15，微升0.07%；RXY参考在岸人民币指数报94.3，微升0.07%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）


 (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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