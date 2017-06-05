中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周大涨，CFETS指数升至93.16

国际油市：亚洲汽油裂解价差跳升，因库存下滑及现货需求强劲
路透新加坡6月23日 - 亚洲汽油裂解价差跳升至九日高位每銿9.91美元，为6月12日以来最高，受现货需求强劲、库存下滑、及美国夏季驾车旺季需求坚稳的预期等因素支撑。
路透上海6月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(2日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.97%至93.16，较2014年底则仍下跌6.84%。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为94.06和94.40，较前周分别上涨0.93%和上涨0.92%，较2014年底则分别下跌5.94%和下跌5.60%。
上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。
上周人民币兑美元即期涨0.66%，而美元指数下跌0.75%，因美国就业数据表现不佳，拖累指数下跌，虽然目前市场预期6月加息几乎板上钉钉；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌8.98%，而美元指数则累计上涨7.14%。
2015年12月11日，CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
路透新加坡6月23日 - 亚洲汽油裂解价差跳升至九日高位每銿9.91美元，为6月12日以来最高，受现货需求强劲、库存下滑、及美国夏季驾车旺季需求坚稳的预期等因素支撑。
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路透吉隆坡6月23日 - 马来西亚棕榈油期货周五傍晚下跌，四个交易日来有三日下跌，因预期产量增加。 马来西亚衍生品交易所指标9月棕榈油期货跌0.2%至每吨2,442马币(林吉特)。 合约成交量为24,646口，每口25吨。 “棕榈油价格下跌，是因市场预期产量将上升，特别是在开斋节假期之后。”吉隆坡一期货交易商说。 马来西亚市场下周初将因假期休市，6月28日恢复交易。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨0.5%，大连商品交易所9月豆油跌0.3%。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)