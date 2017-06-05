中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至93.06

路透上海6月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民 币汇率指数周一较上日微跌0.11%至93.06；SDR篮子指数微跌至94.35，BIS篮子指数微跌至9 3.93。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.87%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.40% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.7935 135 欧元 7.6629 -261 日圆 6.1522 -419 港元 0.8721 15.7 英镑 8.7425 308 澳元 5.0476 -229 新加坡元 4.9187 -76 林吉特 0.6294 -3.3 泰铢 5.0131 -25 韩元 164.58 -17 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)