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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 09:25 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至93.06

    路透上海6月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周一较上日微跌0.11%至93.06；SDR篮子指数微跌至94.35，BIS篮子指数微跌至9
3.93。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.87%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.40%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间价  较上日升贬点
                                      数
 人民币                       6.7935            135
 欧元                         7.6629           -261
 日圆                         6.1522           -419
 港元                         0.8721           15.7
 英镑                         8.7425            308
 澳元                         5.0476           -229
 新加坡元                     4.9187            -76
 林吉特                       0.6294           -3.3
 泰铢                         5.0131            -25
 韩元                         164.58            -17
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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