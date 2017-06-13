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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 09:30 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数一升一跌一平，CFETS指数微跌至93.14

    路透上海6月13日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周二较上日微跌0.03%至93.14；SDR篮子指数微升至94.65，BIS篮子指数则持平
于94.07。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌0.89%，BIS指数跌2.26%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币  今日中间价   较上日升贬点
                                     数
 人民币                      6.7954             -6
 欧元                        7.6109             28
 日圆                         6.182           -205
 港元                        0.8713            2.1
 英镑                        8.6086            459
 澳元                          5.13           -129
 新加坡元                    4.9093            -10
 林吉特                      0.6278            1.7
 泰铢                        5.0095            -14
 韩元                        166.08             56
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。
    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。
    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.35，RXY全球在岸人民币指数报94.08，均与上日持平；RXY参考离岸
人民币指数报94.46，微跌0.01%；RXY参考在岸人民币指数报94.19，微跌
0.01%。
    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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