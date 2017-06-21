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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 09:33 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微续升至93.31

    路透北京6月21日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周三较上日微升0.05%至93.31；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数微升至9
4.3。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.61%，SDR篮子指数跌0.91%，BIS指数跌2.02%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。    
    
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间   较上日升贬点数
                           价         
 人民币                       6.8193             -97
 欧元                         7.5943             -25
 日圆                         6.1285            -285
 港元                         0.8742           -10.7
 英镑                         8.6172             571
 澳元                         5.1662              65
 新加坡元                      4.911               3
 林吉特                       0.6278             3.4
 泰铢                         4.9848               1
 韩元                          167.1              47
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.48，较上日微升0.36%；RXY全球在岸人民币指数报94.13，微升0.28
%；RXY参考离岸人民币指数报94.54，微升0.39%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报94.33，微升0.32%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 李文科; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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