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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 09:22 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续下行，CFETS指数微跌至93.22

    路透上海6月23日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周五较上日微跌0.09%至93.22；SDR篮子指数微跌至94.51，BIS篮子指数微跌至9
4.2。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.70%，SDR篮子指数跌1.04%，BIS指数跌2.12%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币   今日中间   较上日升贬点
                         价         数
 人民币                     6.8238           -41
 欧元                       7.6072            76
 日圆                       6.1329           -42
 港元                        0.875          -6.6
 英镑                       8.6518           -65
 澳元                        5.146            49
 新加坡元                   4.9088            17
 林吉特                     0.6282          -2.2
 泰铢                       4.9755           -13
 韩元                          167           -30
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.25，较上日微跌0.03%；RXY全球在岸人民币指数报94.11，微升0.03
%；RXY参考离岸人民币指数报94.35，微跌0.04%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报94.21，微升0.02%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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