中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均下跌，CFETS指数降至93.22

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透上海6月26日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(23日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.02%至93.22，较2014年底则仍下跌6.78%。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为94.2和94.51，较前周分别下跌0.02%和下跌0.26%，较2014年底则分别下跌5.80%和下跌5.49%。
上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。
上周人民币兑美元即期跌0.36%，而美元指数上涨0.10%，因美国通胀数据持续回软，市场对美联储后续加息动作质疑升温，美指大幅回吐周初涨幅；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌9.28%，而美元指数则累计上涨7.75%。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。