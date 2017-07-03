中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数升至93.29

路透上海7月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(30日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.08%至93.29，较2014年底则仍下跌6.71%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为94.25和94.18，较前周分别上涨0.05%和下跌0.35%，较2014年底则分别下跌5.75%和下跌5.82%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。另外外汇交易中心公布的6月CFETS人民币指数升值0.97%，BIS篮子和SDR篮子指数分别升值1.00%和0.49%。

上周人民币兑美元即期涨0.87%，而美元指数大跌1.68%，因投资者提高对欧洲央行、英国央行和加拿大央行收紧货币政策的预期，美元吸引力明显下降，另外疲软美国数据也增加后续美联储持续加息的质疑声；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌8.49%，而美元指数则累计上涨5.94%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)