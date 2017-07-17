FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 天内
中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两跌一升，CFETS指数跌至93.34
#“通俄门”
#G20汉堡峰会
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#图片精选
频道
专题
调查：美联储料在9月宣布缩减资产负债表 并于第四季升息
路透调查
调查：美联储料在9月宣布缩减资产负债表 并于第四季升息
综述：中国楼市继续稳步降温 一线领跌三线热度犹在
深度分析
综述：中国楼市继续稳步降温 一线领跌三线热度犹在
专访：保时捷考虑弃用柴油引擎 推出电动车--执行长
国际财经
专访：保时捷考虑弃用柴油引擎 推出电动车--执行长
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月17日 / 凌晨12点45分 / 2 天内

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两跌一升，CFETS指数跌至93.34

路透新闻部

1 分钟阅读

路透上海7月17日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(14日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.19%至93.34，较2014年底则仍下跌6.66%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为94.27和94.4，较前周分别下跌0.19%和上涨0.30%，较2014年底则分别下跌5.73%和下跌5.60%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期涨0.23%，而美元指数下跌0.89%，因上周美国经济数据整体疲弱，另美联储对通胀很快反弹的信心成疑，美联储继续加息预期开始下降；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌8.55%，而美元指数则累计上涨5.41%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 毕晓雯)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below