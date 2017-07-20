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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至92.98
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2017年7月20日 / 凌晨1点34分 / 2 天内

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至92.98

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周四较上日微跌0.03%至92.98；SDR篮子指数微升至94.30，BIS篮子指数微跌至9
3.95。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.95%，SDR篮子指数跌1.26%，BIS指数跌2.38%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币         今日中间价  较上日升贬点
                                           数
 人民币                            6.7464           -13
 欧元                               7.777           136
 日圆                               6.033          -105
 港元                              0.8641           1.8
 英镑                              8.7896            23
 澳元                                5.37          -268
 新加坡元                          4.9305            62
 林吉特                            0.6353           0.9
 泰铢                              4.9778           -39
 韩元                              166.34           -12
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报93.96，较上日微跌0.16%；RXY全球在岸人民币指数报93.83，微跌0.06
%；RXY参考离岸人民币指数报94.05，微跌0.15%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报93.93，微跌0.05%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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