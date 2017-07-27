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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至92.64
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2017年7月27日 / 凌晨1点29分 / 2 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至92.64

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周四较上日微跌0.14%至92.64；SDR篮子指数微跌至93.82，BIS篮子指数微跌至9
3.53。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.31%，SDR篮子指数跌1.76%，BIS指数跌2.81%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
    
 CFETS篮子部分主要货币         今日中间价   较上日升贬点
                                            数
 人民币                             6.7307           222
 欧元                               7.8994          -381
 日圆                                6.059          -284
 港元                               0.8619            29
 英镑                               8.8268          -305
 澳元                               5.3852          -283
 新加坡元                           4.9631           -90
 林吉特                             0.6357          18.3
 泰铢                               4.9515           -64
 韩元                               165.51            -8
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报93.66，较上日跌0.29%；RXY全球在岸人民币指数报93.22，跌0.5%；RX
Y参考离岸人民币指数报93.78，跌0.3%；RXY参考在岸人民币指数报93.35
，跌0.51%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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