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亚洲 | 2017年 2月 21日 星期二 09:28 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续跌，CFETS指数微跌至93.96

    路透上海2月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周二较上日微跌0.06%至93.96；SDR篮子指数微跌至95.7，BIS篮子指数微跌至95.25
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.92%，SDR篮子指数升0.20%，BIS指数跌1.03%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币  今日中间   较上日升贬点
                        价         数
 人民币                     6.879           -47
 欧元                      7.2944            35
 日圆                      6.0757           151
 港元                      0.8864          -6.2
 英镑                      8.5743          -289
 澳元                       5.285          -103
 新加坡元                  4.8485           -19
 林吉特                     0.646          -3.7
 泰铢                       5.095            27
 韩元                      166.74           -40
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.3，较上日微跌0.07%；RXY全球在岸人民币指数报94.88，微升0.07%
；RXY参考离岸人民币指数报95.39，微跌0.06%；RXY参考在岸人民币指数
报94.98，微升0.07%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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