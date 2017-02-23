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亚洲 | 2017年 2月 23日 星期四 09:21 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续升，CFETS指数微升至94.06

    路透上海2月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日微升0.07%至94.06；SDR篮子指数微升至95.97，BIS篮子指数微升至95.34
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.82%，SDR篮子指数升0.49%，BIS指数跌0.94%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货   今日中间   较上日升贬点
 币                    价         数
 人民币                   6.8695           135
 欧元                     7.2543             4
 日圆                     6.0632           -66
 港元                     0.8852          17.1
 英镑                     8.5618           314
 澳元                      5.284           -25
 新加坡元<SGDCNY=PBOC     4.8581          -120
 >                                
 林吉特                   0.6467           6.3
 泰铢                     5.0924            51
 韩元                     165.99            -5
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.3，与上日持平；RXY全球在岸人民币指数报94.86，微跌0.07%；RXY
参考离岸人民币指数报95.47，与上日持平；RXY参考在岸人民币指数报95
.03，微跌0.07%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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