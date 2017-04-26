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亚洲 | 2017年 4月 26日 星期三 12:18 BJT

中国汇市：人民币早盘延续横盘客盘购汇需求不断，CFETS指数则创新低

* 人民币早盘延续横盘整理，中间价微跌

* 客盘购汇需求限制人民币反弹空间

* 人民币汇率CFETS指数创记录新低

* 汇价短期料延续持稳走势

路透上海4月26日 - 人民币兑美元即期周三早盘延续横盘整理，中间价则微跌。交易员称，近期人民币走势完全独立，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS指数创出记录新低，短期汇价料继续持稳，人民币汇率指数则跟随美元指数波动。

他们并指出，近期银行间资金整体偏紧，美元/人民币短端掉期有所上行，并推高长端掉期；另外离岸人民币流动性持稳，两地长端掉期点差收窄至360点左右的八个月新低。离岸CNH跌破6.89元关口，小幅拉大与在岸汇差，但在岸持稳时离岸料难有明显跌势。 “最近美指弱，而人民币稳反映较强的购汇需求，人民币保持稳定或许是央行希望看到的，要动起来起码要把这波购汇需求消化掉吧。”一中资行交易员表示。

北京时间12:01，人民币兑美元即期报6.8864元，上日收报6.8863元，夜盘终报6.8851元。今日人民币兑美元中间价报6.8845元，上日为6.8833元。人民币兑美元即期成交额为116.11亿美元，上日半日为149.63亿美元。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.03%至92.67；SDR篮子指数微跌至94.2，BIS篮子指数微跌至93.59，三个指数均创下有该数据以来的新低。

全球汇市方面，日圆周三小跌，走势依然承压，因法国总统大选第一轮投票结果令人宽慰，从而改善冒险意愿并削弱避险需求。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.068元, 上日尾盘为7.056元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8905元, 与在岸即期价差为41点，上一交易日尾盘报6.8865元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8859，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.5328、6.1896和8.842。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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