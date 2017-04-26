中国汇市：人民币早盘延续横盘客盘购汇需求不断，CFETS指数则创新低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
* 人民币早盘延续横盘整理，中间价微跌
* 客盘购汇需求限制人民币反弹空间
* 人民币汇率CFETS指数创记录新低
* 汇价短期料延续持稳走势
路透上海4月26日 - 人民币兑美元即期周三早盘延续横盘整理，中间价则微跌。交易员称，近期人民币走势完全独立，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS指数创出记录新低，短期汇价料继续持稳，人民币汇率指数则跟随美元指数波动。
他们并指出，近期银行间资金整体偏紧，美元/人民币短端掉期有所上行，并推高长端掉期；另外离岸人民币流动性持稳，两地长端掉期点差收窄至360点左右的八个月新低。离岸CNH跌破6.89元关口，小幅拉大与在岸汇差，但在岸持稳时离岸料难有明显跌势。 “最近美指弱，而人民币稳反映较强的购汇需求，人民币保持稳定或许是央行希望看到的，要动起来起码要把这波购汇需求消化掉吧。”一中资行交易员表示。
北京时间12:01，人民币兑美元即期报6.8864元，上日收报6.8863元，夜盘终报6.8851元。今日人民币兑美元中间价报6.8845元，上日为6.8833元。人民币兑美元即期成交额为116.11亿美元，上日半日为149.63亿美元。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.03%至92.67；SDR篮子指数微跌至94.2，BIS篮子指数微跌至93.59，三个指数均创下有该数据以来的新低。
全球汇市方面，日圆周三小跌，走势依然承压，因法国总统大选第一轮投票结果令人宽慰，从而改善冒险意愿并削弱避险需求。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.068元, 上日尾盘为7.056元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8905元, 与在岸即期价差为41点，上一交易日尾盘报6.8865元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8859，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.5328、6.1896和8.842。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。