中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均续跌，CFETS指数跌至92.78

韩国已公布经济指标--2017/5/24
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
路透上海5月2日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周二公布，上周五(28日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.22%至92.78，较2014年底则仍下跌7.22%。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为93.72和94.21，较前周分别下跌0.26%和下跌0.53%，较2014年底则分别下跌6.28%和下跌5.79%。
上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。
上周人民币兑美元即期跌0.20%，而美元指数下跌0.93%，因欧元区通胀数据强劲，且特朗普税改计划令人失望，美指表现差强人意；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌10.05%，而美元指数则累计上涨9.73%。
另外，外汇交易中心公布4月CFETS指数较上月末贬值0.16%，参考BIS货币篮子、SDR货币篮子指数较上月末分别贬值0.34%、0.86%。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。