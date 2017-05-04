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亚洲 | 2017年 5月 4日 星期四 09:22 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数升至92.92

    路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币       今日中间价  较上日升贬点
                                         数
 人民币                          6.8957            -65
 欧元                             7.512            228
 日圆                            6.1208            330
 港元                            0.8862           -8.3
 英镑                            8.8818            364
 澳元                            5.1233            745
 新加坡元                        4.9393             78
 林吉特                          0.6256          -17.2
 泰铢                            5.0084             98
 韩元                            164.16             29
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.08，较上日升0.2%；RXY全球在岸人民币指数报93.93，升0.3%；RXY
参考离岸人民币指数报94.24，升0.21%；RXY参考在岸人民币指数报94.09
，升0.31%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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