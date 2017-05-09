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亚洲 | 2017年 5月 9日 星期二 09:23 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至92.91

    路透上海5月9日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周二较上日微升至92.91；SDR篮子指数微升至93.98，BIS篮子指数微升至93.82。

    今年以来，CFETS人民币汇率指数累计下跌2.03%，SDR篮子指数跌1.59%，BIS指数跌2.5
1%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.3
8%。
    
 CFETS篮子部分主要货币      今日中间价   较上日升贬点数
 人民币                          6.9037              -90
 欧元                            7.5511              166
 日圆                            6.1063               96
 港元                            0.8868             -9.9
 英镑                              8.95             -102
 澳元                            5.1095                4
 新加坡元                        4.9173             -116
 林吉特                          0.6269            -20.1
 泰铢                            5.0163             -100
 韩元                            163.96              -69
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报93.93，较上日微升0.09%；RXY全球在岸人民币指数报93.83，微升0.19
%；RXY参考离岸人民币指数报94.12，微升0.12%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报94.01，升0.22%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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