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亚洲 | 2017年 5月 11日 星期四 09:28 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续升，CFETS指数微升至93.16

    路透上海5月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日微升0.02%至93.16；SDR篮子指数微升至94.26，BIS篮子指数微升至94.1
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.76%，SDR篮子指数跌1.29%，BIS指数跌2.23%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币  今日中间价   较上日升贬点数
 人民币                      6.9051               15
 欧元                         7.508              159
 日圆                        6.0452              303
 港元                        0.8868                5
 英镑                        8.9347              142
 澳元                        5.0807              -49
 新加坡元                    4.8912               88
 林吉特                      0.6293              6.7
 泰铢                        5.0375               80
 韩元                        164.09              -44
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.14，较上日微升0.02%；RXY全球在岸人民币指数报94.05，微升0.03
%；RXY参考离岸人民币指数报94.36，微升0.07%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报94.26，微升0.08%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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