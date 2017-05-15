中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至93.03

路透上海5月15日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日 微跌0.03%至93.03；SDR篮子指数微跌至94.3，BIS篮子指数微跌至93.92。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.90%，SDR篮子指数跌1.26%，BIS指数跌2.41%。2016年全年CFET S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8852 96 欧元 7.5291 -275 日圆 6.0827 -170 港元 0.8834 16.9 英镑 8.878 194 澳元 5.0925 -13 新加坡元 4.9087 -52 林吉特 0.63 3.5 泰铢 5.0255 -35 韩元 163.33 24 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币 网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币 权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报94.03 ，较上日微跌0.1%；RXY全球在岸人民币指数报93.76，微跌0.17%；RXY参考离岸人民币指数 报94.26，微跌0.12%；RXY参考在岸人民币指数报94，微跌0.19%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主 要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)