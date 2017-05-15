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亚洲 | 2017年 5月 15日 星期一 09:29 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至93.03

    路透上海5月15日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日
微跌0.03%至93.03；SDR篮子指数微跌至94.3，BIS篮子指数微跌至93.92。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.90%，SDR篮子指数跌1.26%，BIS指数跌2.41%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
    
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间   较上日升贬点
                           价         数
 人民币                       6.8852            96
 欧元                         7.5291          -275
 日圆                         6.0827          -170
 港元                         0.8834          16.9
 英镑                          8.878           194
 澳元                         5.0925           -13
 新加坡元                     4.9087           -52
 林吉特                         0.63           3.5
 泰铢                         5.0255           -35
 韩元                         163.33            24
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报94.03
，较上日微跌0.1%；RXY全球在岸人民币指数报93.76，微跌0.17%；RXY参考离岸人民币指数
报94.26，微跌0.12%；RXY参考在岸人民币指数报94，微跌0.19%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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