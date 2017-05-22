版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 09:24 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均创新低，CFETS指数下探至92.29

    路透上海5月22日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周一较上日跌0.21%至92.29；SDR篮子指数微跌至93.45，BIS篮子指数跌至93.17
，三个指数均创下有该数据以来新低。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.67%，SDR篮子指数跌2.14%，BIS指数跌3.19%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间价   较上日升贬点
                                       数
 人民币                        6.8673            113
 欧元                          7.7041           -455
 日圆                          6.1816            111
 港元                          0.8822           15.5
 英镑                          8.9505           -176
 澳元                          5.1224            -92
 新加坡元                      4.9609           -104
 林吉特                        0.6281            6.9
 泰铢                          4.9869           -214
 韩元                          162.64            -98
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报93.39，较上日微跌0.1%；RXY全球在岸人民币指数报92.95，跌0.26%；
RXY参考离岸人民币指数报93.6，微跌0.01%；RXY参考在岸人民币指数报9
3.16，微跌0.17%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐