中国汇市：人民币早盘随中间价微升，偏弱美指拖累CFETS指数创新低

* 人民币早盘随中间价微升，但升幅不及中间价

* 美指续偏弱，中间价继续往升值方向过滤

* 购汇需求踊跃，大行仅适度提供美元流动性

* 短期汇价仍以稳定为主

路透上海5月22日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价微升，但升幅明显不及中间价，因美元指数偏弱。交易员称，中间价续往升值方向略有过滤，监管引导意图明显；但市场仍旧无感，逢低购汇相当踊跃，大行只在关键位置适度提供美元流动性，料短期汇价仍以稳定为主。

他们并表示，近期中间价升值幅度明显低于同期美指跌幅，人民币汇率CFETS指数频创新低，年内已贬值超2.5%，“策略性贬值”思路再显。若美元仍呈弱势，CFETS指数料仍有下行空间；后续继续关注美国总统特朗普“通俄门”对全球金融市场的影响。

“近期购汇的反而比较多，要人民币升也比较难；但美元这么弱，让人民币跌更不可能了。所以我觉得短期还是会横在这儿。”一中资行交易员称。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日跌0.21%至92.29；SDR篮子指数微跌至93.45，BIS篮子指数跌至93.17，三个指数均创下有该数据以来新低。

北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.8893元，上日收报6.8926元，夜盘终报6.887元。今日人民币兑美元中间价报6.8673元，上日为6.8786元。人民币兑美元即期成交额为74.92亿美元，上日半日为125.79亿美元。

全球汇市方面，美元周一涨势艰难，美元指数持于六个月低位附近，因投资者评估美国政治风波影响，以及欧元上涨。近期欧元区经济改善，已增强市场对欧洲央行将在下个月的管理委员会会议上减轻鸽派措辞的预期。

“市场的主题是美元因美国政治情势、以及近来欧元走强而表现疲弱，”三井住友信托资深市场分析师Ayako Sera表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0685元, 上日尾盘为7.0679元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8788元, 与在岸即期价差倒挂105点，上一交易日尾盘报6.8722元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8893，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7094、6.1799和8.9545。