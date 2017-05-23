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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 09:23 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续创新低，CFETS指数下探至92.14

    路透上海5月23日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周二较上日微跌0.17%至92.14；SDR篮子指数微跌至93.34，BIS篮子指数微跌至9
3.03，三个指数均创下有该数据以来新低。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.84%，SDR篮子指数跌2.26%，BIS指数跌3.34%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间价  较上日升贬点数
 人民币                       6.8661              12
 欧元                         7.7315            -274
 日圆                         6.1947            -131
 港元                         0.8819             3.4
 英镑                         8.9411              94
 澳元                         5.1414            -190
 新加坡元                     4.9624             -15
 林吉特                       0.6248           -33.4
 泰铢                         4.9844             -25
 韩元                         162.42             -22
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报93.19，较上日微跌0.14%；RXY全球在岸人民币指数报92.79，微跌0.18
%；RXY参考离岸人民币指数报93.36，微跌0.16%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报92.97，微跌0.19%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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