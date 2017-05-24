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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 09:25 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至92.16

    路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周三较上日微升0.03%至92.16；SDR篮子指数微升至93.4，BIS篮子指数微升至93
.14。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.81%，SDR篮子指数跌2.20%，BIS指数跌3.22%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币  今日中间   较上日升贬点
                        价         数
 人民币                    6.8758           -97
 欧元                      7.7104           211
 日圆                      6.1654           293
 港元                      0.8829         -10.1
 英镑                      8.9436           -25
 澳元                      5.1527          -113
 新加坡元                  4.9603            21
 林吉特                    0.6221           -27
 泰铢                      4.9947           103
 韩元                       163.1            68
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报93.36，较上日微升0.19%；RXY全球在岸人民币指数报93.09，升0.27%
；RXY参考离岸人民币指数报93.48，升0.2%；RXY参考在岸人民币指数报9
3.21，升0.28%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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