中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数再创新低至92.12

路透上海5月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较 上日微跌0.05%至92.12，再创有记录以来新低；SDR篮子指数微升至93.42，BIS篮子指数微跌至93.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.86%，SDR篮子指数跌2.18%，BIS指数跌3.29%。2016年全年CFET S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货 今日中间价 较上日升贬点 币 数 人民币 6.8695 63 欧元 7.7199 -95 日圆 6.1637 17 港元 0.882 8.8 英镑 8.9275 161 澳元 5.1556 -29 新加坡元<SGDCNY=PBO 4.9688 -85 C> 林吉特 0.6231 10.4 泰铢 4.9854 -93 韩元 162.86 -24 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币 网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币 权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报93.25 ，较上日微跌0.21%；RXY全球在岸人民币指数报92.84，微跌0.28%；RXY参考离岸人民币指数 报93.41，微跌0.16%；RXY参考在岸人民币指数报93.01，微跌0.23%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主 要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)