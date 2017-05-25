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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 09:35 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数再创新低至92.12

    路透上海5月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较
上日微跌0.05%至92.12，再创有记录以来新低；SDR篮子指数微升至93.42，BIS篮子指数微跌至93.07。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.86%，SDR篮子指数跌2.18%，BIS指数跌3.29%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
        
 CFETS篮子部分主要货  今日中间价  较上日升贬点
 币                               数
 人民币                   6.8695             63
 欧元                     7.7199            -95
 日圆                     6.1637             17
 港元                      0.882            8.8
 英镑                     8.9275            161
 澳元                     5.1556            -29
 新加坡元<SGDCNY=PBO      4.9688            -85
 C>                               
 林吉特                   0.6231           10.4
 泰铢                     4.9854            -93
 韩元                     162.86            -24
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报93.25
，较上日微跌0.21%；RXY全球在岸人民币指数报92.84，微跌0.28%；RXY参考离岸人民币指数
报93.41，微跌0.16%；RXY参考在岸人民币指数报93.01，微跌0.23%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
    

 (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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