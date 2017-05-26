版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 09:26 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至92.26

    路透上海5月26日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较
上日微升0.15%至92.26；SDR篮子指数微升至93.54，BIS篮子指数微升至93.19。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.71%，SDR篮子指数跌2.05%，BIS指数跌3.17%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间价  较上日升贬点
                                      数
 人民币                       6.8698            -3
 欧元                         7.7041           158
 日圆                         6.1527           110
 港元                         0.8817           3.2
 英镑                         8.8857           418
 澳元                         5.1247           309
 新加坡元                     4.9588           100
 林吉特                       0.6219         -12.6
 泰铢                         4.9677          -177
 韩元                         162.93             7
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报93.78
，较上日大升0.42%；RXY全球在岸人民币指数报93.25，升0.21%；RXY参考离岸人民币指数报
93.97，大升0.42%；RXY参考在岸人民币指数报93.44，升0.21%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐