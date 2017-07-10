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中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数升至93.52
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2017年7月10日 / 凌晨12点37分 / 2 天前

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数升至93.52

1 分钟阅读

路透上海7月10日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(7日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.25%至93.52，较2014年底则仍下跌6.48%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为94.45和94.12，较前周分别上涨0.21%和下跌0.06%，较2014年底则分别下跌5.55%和下跌5.88%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期跌0.29%，而美元指数上涨0.40%，因美国经济数据好坏不一，而上周五较好非农数据提振美联储加息预期，美元最终小幅反弹；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌8.76%，而美元指数则累计上涨6.36%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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