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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至93.50
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2017年7月10日 / 凌晨1点27分 / 2 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至93.50

2 分钟阅读

    路透上海7月10日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周一较上日微跌0.02%至93.50；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微跌至9
4.44。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌1.87%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币   今日中间   较上日升贬点
                         价         数
 人民币                     6.7964           -50
 欧元                       7.7499            72
 日圆                        5.963           385
 港元                       0.8701          -5.8
 英镑                       8.7624           461
 澳元                       5.1666          -192
 新加坡元                    4.919           -63
 林吉特                     0.6321          -6.1
 泰铢                       5.0131            11
 韩元                       169.42           -74
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.62，较上日微升0.05%；RXY全球在岸人民币指数报94.41，微升0.04
%；RXY参考离岸人民币指数报94.75，微升0.02%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报94.54，与上日持平。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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