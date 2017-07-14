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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微跌至93.34
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2017年7月14日 / 凌晨1点55分 / 1 天内

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微跌至93.34

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周五较上日微跌0.03%至93.34；SDR篮子指数微升至94.4，BIS篮子指数微升至94
.27。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.57%，SDR篮子指数跌1.15%，BIS指数跌2.05%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间价  较上日升贬点数
 人民币                        6.7774              28
 欧元                          7.7276             183
 日圆                           5.977              51
 港元                          0.8679             3.3
 英镑                          8.7736            -308
 澳元                          5.2442            -360
 新加坡元                      4.9318            -102
 林吉特                         0.633             4.6
 泰铢                          5.0029              -5
 韩元                          167.67             -40
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.47，较上日微升0.03%；RXY全球在岸人民币指数报94.27，微升0.04
%；RXY参考离岸人民币指数报94.56，微升0.01%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报94.36，微升0.02%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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