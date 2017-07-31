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中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周续降，CFETS指数跌至92.74
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2017年7月31日 / 凌晨12点36分 / 2 天内

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周续降，CFETS指数跌至92.74

路透新闻部

1 分钟阅读

路透上海7月31日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(28日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.18%至92.74，较2014年底则仍跌7.26%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为93.64和93.89，较前周分别下跌0.21%和下跌0.25%，较2014年底则分别下跌6.36%和下跌6.11%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期涨0.37%，而美元指数下跌0.64%，因疲软美国经济数据引发市场质疑美联储后续加息动作，另外政治不确定性也加剧美元多头离场；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌7.99%，而美元指数则累计上涨3.31%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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