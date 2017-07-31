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2 天前
中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微升至92.75
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2017年7月31日 / 凌晨1点28分 / 2 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微升至92.75

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月31日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周一较上日微升0.02%至92.75；SDR篮子指数微跌至93.75，BIS篮子指数微跌至9
3.6。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.19%，SDR篮子指数跌1.83%，BIS指数跌2.74%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间   较上日升贬点数
                           价         
 人民币                       6.7283              90
 欧元                         7.9059            -325
 日圆                         6.0879            -254
 港元                         0.8616            12.1
 英镑                         8.8429            -363
 澳元                         5.3672              36
 新加坡元                     4.9591              10
 林吉特                       0.6361              15
 泰铢                         4.9545              83
 韩元                         166.97             137
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报93.79，较上日微跌0.06%；RXY全球在岸人民币指数报93.49，微跌0.12
%；RXY参考离岸人民币指数报93.93，微跌0.04%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报93.63，微跌0.12%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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