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2 天前
中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至92.83
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2017年8月2日 / 凌晨1点35分 / 2 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至92.83

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月2日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周三较上日微升0.06%至92.83；SDR篮子指数微跌至93.65，BIS篮子指数微升至9
3.62。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.11%，SDR篮子指数跌1.94%，BIS指数跌2.73%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币       今日中间价    较上日升贬点
                                           数
 人民币                            6.7205            -57
 欧元                              7.9352             54
 日圆                              6.0869            -20
 港元                              0.8601           -3.6
 英镑                              8.8778           -175
 澳元                              5.3481            264
 新加坡元                          4.9458             71
 林吉特                            0.6375            3.7
 泰铢                              4.9313           -209
 韩元                              166.83             23
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报93.82，较上日微升0.05%；RXY全球在岸人民币指数报93.72，微升0.11
%；RXY参考离岸人民币指数报94，微升0.07%；RXY参考在岸人民币指数报
93.9，微升0.13%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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