版本:
中国
中国财经 | 2017年 2月 24日 星期五 18:18 BJT

中国外汇交易中心称下周一将推日圆和澳元拆借及所有拆借币种负利率功能

路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。

刊登在外汇交易中心官方微信公众号的通知称，交易中心外币拆借会员可通过外汇交易系统进行日圆和澳元拆借，交易时间、交易模式、市场准入、收费标准等相关安排与现有拆借币种相同。

此外，外汇交易系统支持全部拆借币种的负利率交易。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐