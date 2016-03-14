CFETS人民币汇率指数首次跌破99关口 创公布以来新低

路透上海3月14日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(11日)的人民币汇率指数为98.82，较前周继续微跌0.34%，较2014年底下跌1.18%；该指数并创下公布以来最低水平，当然整体波动仍相当有限。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为100.05和97.77，较前周分别下跌0.29%和0.41%，较2014年底则分别小升0.05%和贬值2.23%。

上周人民币兑美元CNY=CFXS小升0.36%，因当周美元指数.DXY续跌1.20%。若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌4.53%，而美元指数累计上涨6.54%。

中国货币网此前发布特约评论员文章称，人民币汇率指数2月份变动不大，对一篮子货币保持基本稳定，今后人民币中间价将继续呈现“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的特点。分析师指出，这样中间价的可预测性更强，中间价定价更趋透明。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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