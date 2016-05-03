CFETS人民币汇率指数周二跌破97关口 示弱一篮子货币利出口

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海5月3日 - 路透测算的中国CFETS人民币汇率指数周二首次跌破97关口报96.54，因人民币兑欧元、日圆大幅当天大跌1.39%和1.59%，而当天人民币兑美元中间价不过升0.04%，难以抵消前两种货币带来的跌幅。
市场人士并指出，人民币示弱一篮子货币更有利于中国的外贸出口。
CFETS的人民币汇率指数是由13种不同货币权重组成一篮子货币指数，该13种货币全部在外汇交易中心挂牌交易，权重考量则以与中国进出口贸易的加权法计算而得。
稍早前中国外汇交易中心公布的上周五人民币汇率三个篮子指数均创下记录新低，其中CFETS指数为97.12，为连续五周创出记录以来新低;BIS(国际清算银行)货币篮子和SDR货币篮子的汇率指数分别为98.06和97.04。
而路透测算的人民币SDR(特别提款权)篮子指数跌至96.35，亦首次跌破97关口。
人民币兑美元周二中间价报6.4565，较上周五升24个点，人民币兑欧元报7.4476，较上周五跌1,037个点，人民币兑日圆报6.0789，较上周五跌969个点。（完）
(发稿 张金栋；审校 毕晓雯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。