CFETS人民币汇率指数周二跌破97关口 示弱一篮子货币利出口

路透上海5月3日 - 路透测算的中国CFETS人民币汇率指数周二首次跌破97关口报96.54，因人民币兑欧元、日圆大幅当天大跌1.39%和1.59%，而当天人民币兑美元中间价不过升0.04%，难以抵消前两种货币带来的跌幅。

市场人士并指出，人民币示弱一篮子货币更有利于中国的外贸出口。

CFETS的人民币汇率指数是由13种不同货币权重组成一篮子货币指数，该13种货币全部在外汇交易中心挂牌交易，权重考量则以与中国进出口贸易的加权法计算而得。

稍早前中国外汇交易中心公布的上周五人民币汇率三个篮子指数均创下记录新低，其中CFETS指数为97.12，为连续五周创出记录以来新低;BIS(国际清算银行)货币篮子和SDR货币篮子的汇率指数分别为98.06和97.04。

而路透测算的人民币SDR(特别提款权)篮子指数跌至96.35，亦首次跌破97关口。

人民币兑美元周二中间价报6.4565，较上周五升24个点，人民币兑欧元报7.4476，较上周五跌1,037个点，人民币兑日圆报6.0789，较上周五跌969个点。（完）