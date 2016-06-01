5月末CFETS人民币汇率指数97.15 较上月末升值0.03%--货币网

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月1日 - 中国外汇交易中心周三称，其计算的2016年5月31日（周二）CFETS人民币汇率指数为97.15，较上月末升值0.03%。
为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况，中国外汇交易中心参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数，2016年5月31日上述两个指数分别为98.44和96.21，较上月末分别升值0.39%和贬值0.86%。
路透周二计算的CFETS人民币汇率指数为97.15，较上日微贬0.15%。其他两个人民币汇率指数亦有不同幅度的贬值，其中SDR篮子指数微贬0.17%至96.21。BIS篮子指数微贬0.15%至98.42。(完)
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。