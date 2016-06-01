5月末CFETS人民币汇率指数97.15 较上月末升值0.03%--货币网

路透北京6月1日 - 中国外汇交易中心周三称，其计算的2016年5月31日（周二）CFETS人民币汇率指数为97.15，较上月末升值0.03%。

为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况，中国外汇交易中心参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数，2016年5月31日上述两个指数分别为98.44和96.21，较上月末分别升值0.39%和贬值0.86%。

路透周二计算的CFETS人民币汇率指数为97.15，较上日微贬0.15%。其他两个人民币汇率指数亦有不同幅度的贬值，其中SDR篮子指数微贬0.17%至96.21。BIS篮子指数微贬0.15%至98.42。(完)