CFETS人民币汇率指数再次跌破100关口 整体仍持稳

路透上海2月15日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，2月5日的人民币汇率指数为99.23，较前周下跌0.92%，较2014年底下跌0.77%，这是该指数公布以来第二次跌破100关口，但整体仍持稳。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为100.31和97.12，分别较前周分别下跌1.08%和0.99%，较2014年底则分别微升0.31%和贬值2.88%。

2月5日当周人民币兑美元CNY=CFXS微升0.14%，为连续四周反弹，而当周美元指数.DXY大跌2.59%，若自2014年底计算，人民币兑美元已经累计下跌5.56%，而美元指数仍有7.49%的累计升幅。

中国央行行长周小川日前表示，当前中国国际收支状况良好，国际竞争力仍很强，跨境资本流动处于正常区间，人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定，还有所升值，不存在持续贬值的基础。

全球汇市方面，美联储主席叶伦此前在国会出席听证会反复强调美联储没有“预制的政策路径”，即便鉴于美国就业市场强劲以及经济其他亮点的出现，她目前仍预期今年将会逐步升息。中国春节期间全球市场进一步下挫，外界愈发怀疑美联储能否继续推进其货币政策“正常化”进程。

而日本央行1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼投资人。日本央行副总裁中曾宏为负利率政策辩护，称并非要伤害银行。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

根据中国央行此前发布通知称，自2016年1月4日起，银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至23:30。但收盘价确定时间仍为16:30不变。（完）

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