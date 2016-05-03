CFETS人民币汇率三个篮子指数均创下记录新低

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海5月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(4月29日)的人民币汇率指数为97.12，较前周下跌0.10%，较2014年底下跌2.88%，为连续第五周创记录新低。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为98.06和97.04，较前周分别下跌0.13%和0.13%，较2014年底则分别贬值1.94%和2.96%；其中BIS篮子指数和SDR篮子指数均刷新公布来最低水平。
如果按月比较，4月CFETS指数较上月末贬值1.04%，BIS篮子和SDR篮子指数亦较上月末分别贬值1.03%和0.58%。
上周人民币兑美元CNY=CFXS小升0.12%，而美元指数.DXY大跌1.42%；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌4.34%，而美元指数累计上涨3.87%。
中国货币网此前发布特约评论员文章称，人民币汇率指数3月均现小幅贬值，主要与全球经济复苏乏力加上中国2月贸易数据相对较弱，美元对其他货币贬值，以及近两个月中国CPI同比涨幅回升有关。3月人民币兑美元汇率中间价形成机制的“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”特征更为清晰。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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