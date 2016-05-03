CFETS人民币汇率三个篮子指数均创下记录新低

路透上海5月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(4月29日)的人民币汇率指数为97.12，较前周下跌0.10%，较2014年底下跌2.88%，为连续第五周创记录新低。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为98.06和97.04，较前周分别下跌0.13%和0.13%，较2014年底则分别贬值1.94%和2.96%；其中BIS篮子指数和SDR篮子指数均刷新公布来最低水平。

如果按月比较，4月CFETS指数较上月末贬值1.04%，BIS篮子和SDR篮子指数亦较上月末分别贬值1.03%和0.58%。

上周人民币兑美元CNY=CFXS小升0.12%，而美元指数.DXY大跌1.42%；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌4.34%，而美元指数累计上涨3.87%。

中国货币网此前发布特约评论员文章称，人民币汇率指数3月均现小幅贬值，主要与全球经济复苏乏力加上中国2月贸易数据相对较弱，美元对其他货币贬值，以及近两个月中国CPI同比涨幅回升有关。3月人民币兑美元汇率中间价形成机制的“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”特征更为清晰。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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